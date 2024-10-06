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وزارة الصحة الفلسطينية: 986 شهيدا في القطاع الصحي في غزة بعد مرور عام على العدو ان الاسرائيلي

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

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