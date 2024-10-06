ملك إسبانيا: الحرب في غزة جلبت دمارا لا يوصف ويجب إنهاؤها

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جاء ذلك خلال لقائه الجالية الإسبانية بالأردن، في إطار زيارة رسمية إلى المملكة تستمر يومين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وقال الملك فيليب السادس إن "الصراع الذي بدأ منذ عام وجلب لنا صورا لمعاناة ودمار لا يوصف في غزة، والذي يتفاقم أكثر بامتداده إلى لبنان، يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن".

وتابع: "نريد أن نرى نهاية المأساة الإنسانية وصمت الأسلحة، لنعود إلى طريق السياسة والدبلوماسية".

ودعا إلى "استئناف الجهود المبذولة بكثافة أكبر لتحقيق (ما اسماه) بـ"حل الدولتين" الذي يرسي الأسس لسلام متين ودائم للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي"، حسب قوله.