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رئيس مجلس الشورى الاسلامي: بناء على تصريحات قائد الثورة لابد من التاكيد على ان الانقسام هو سياسة العدو

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

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