الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

غارة اسرائيلية عنيفة تستهدف منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :