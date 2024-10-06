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منظمة اليونيسف: استشهاد اكثر من 100 طفل واصابة 690 آخرين في الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان خلال 11 يوما

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

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