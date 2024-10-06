العراق يرفض ضغوطات أميركية لإيقاف عمليات فصائل المقاومة ضد الإحتلال

العالم - العراق

وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق، التي تتألف من ستة فصائل مسلحة رئيسة، عملياتها التي تسميها "الدعم البعيد"، من خلال صواريخ الكروز المطورة، من طراز "الأرقب"، والطائرات المسيرة التي اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأول الجمعة، بمصرع جنديين وجرح 24 آخرين بطائرة مسيرة مفخخة استهدفت موقعا لجيش الاحتلال في الجولان.

واليوم الأحد، قال مسؤول عراقي في وزارة الخارجية بالعاصمة بغداد إن بلاده تواجه "ضغوطات أميركية على مستويات مختلفة" من أجل دفع الفصائل لإيقاف هجماتها على مواقع الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا للمسؤول الذي تحدث لـ"العربي الجديد" عمّا وصفه بأنها "ضغوط دبلوماسية وأمنية" من قبل الأميركيين تجاه العراق لوقف هذه الهجمات من خلال تحرك القوات العراقية لمنعها، فإن الحكومة العراقية رفضت تلك الضغوطات، وأكدت "أن الفصائل التي تتبنى العمليات لا تنضوي ضمن الحشد الشعبي ولا يمكن إيقافها".