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مصادر فلسطينية:صفارات الانذار تدوي في محيط كرمئيل بالجليل الاوسط

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

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