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مصادر لبنانية:غارة صهيونية تستهدف بلدة دروس جنوبي مدينة بعلبك

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

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