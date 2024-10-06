الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية:استشهاد 3 مسعفين من طواقم الهيئة الصحية بغارات الاحتلال استهدفت مراكز طبية في جويا ومجدل زون وعيناتا جنوب لبنان

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :