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الصحة الفلسطينية:3 مجازر ارتكبها الاحتلال ضد المدنيين بقطاع غزة خلال 24 ساعة وصل منها الى المستشفيات 45 شهيدا و 256 جريحا

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

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