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مراسل العالم: جيش الاحتلال منع طلاب مدارس بالخليل من الوصول الى مدارسهم دون سبسب

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

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