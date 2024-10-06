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مراسل العالم: العتبة الحسينية المقدسة تعلن وصول دفعة جديدة من الجرحى اللبنانيين الى العراق لتلقي العلاج في مستشفياتها

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

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