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عام على حرب الإبادة..

خروج 23 مستشفى عن الخدمة في قطاع غزة

خروج 23 مستشفى عن الخدمة في قطاع غزة
الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، بأن 23 مستشفى من أصل 38 في قطاع غزة خرجت عن الخدمة، مع مرور عام على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

العالم - فلسطين

وأوضحت أن عدد شهداء القطاع الصحي 986 شهيدا، بعد مرور عام كامل على العدوان الإسرائيلي.

ولفتت الوزارة إلى أن 23 مستشفى من أصل 38 خرجت عن الخدمة منذ السابع من أكتوبر 2023، بفعل القصف الصهيوني المتواصل.

وأشارت إلى أن 130 مركبة اسعاف خرجت عن الخدمة نتيجة استهدافها وتضررها خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الصهيوني، حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، والتي خلفت حتى الآن، نحو 150 ألف شهيد ومصاب ومفقود، فضلا عن دمار كامل لكل مناحي الحياة في القطاع.

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