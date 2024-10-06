شاهد.. مراسل العالم ينجو من محاولة اغتيال ببلدة عدوس في البقاع

العالم - مراسلون

واشار مراسلنا ان المنطقة شهدت دمار هائل حيث استهدفت قوات الاحتلال حي بالكامل ودمرت 10 مباني سكنية.

واشار اثناء قيامه بالتغطية الصحفية سمع صوت الصواريخ وتحليق المسيرات الاسرائيلية قريب منه، مضيفا ان الاحتلال الاسرائيلي قام بغارة تبعد اقل من 500 متر من مكان تواجدهم.

وبين ان المسؤولين طلبوا منهم اخلاء المنطقة على الفور، مضيفا ان هذه المنطقة لازالت تشهد العديد من الغارات منذ ليل امس وحتى الان، وهي منطقة سكنية بها العديد من المدنيين والمزارعين الذين يعملون في اراضيهم.

واضاف انه قوات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت ليلة امس مستودع للاعلاف ومحطة لبنزين، حيث يتعمد الاحتلال قصف البنية التحتية في المناطق اللبنانية خاصة البقاع شرق لبنان.

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