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مصادر لبنانية: 30 شهيدا حتى الان من بلدة طاريا في البقاع منذ بداية العدوان

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

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