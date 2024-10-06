الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤
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مصادر لبنانية: مسيرة اسرائيلية تغير للمرة الثالثة على ساحة بلدة دبين وتمنع اقتراب الصليب الاحمر من المكان

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

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