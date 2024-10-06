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سرايا القدس: قنصنا بالاشتراك مع كتائب القسام جنديا صهيونيا شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

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