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اعلام الاحتلال:مقتل جندي من قوات الاحتياط اثر اصابته بجروح خطيرة خلال الحرب

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

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