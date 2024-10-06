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قائد الثورة الاسلامية اية الله خامنئي يمنح الجنرال امير علي حاجي زاده قائد قوة الجو فضاء في حرس الثورة الاسلامية وسام النصر اثر عملية الوعد الصادق المظفرة

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

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