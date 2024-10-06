الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤
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المقاومة الاسلامية في العراق:استهدفنا فجر اليوم بالطيران المسير ثلاث اهداف بثلاث عمليات منفصلة في الجولان المحتل ونواصل دك معاقل الاعداء بوتيرة متصاعدة

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

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