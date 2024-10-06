الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية:انطلاق صواريخ من لبنان باتجاه شمال شرق عكا وصفارات الانذار تدوي في المنطقة

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :