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مصادر لبنانية:انطلاق صواريخ من لبنان باتجاه تجمعات جنود الاحتلال بالجليل الغربي بالتزامن مع قصف صاروخي طال العمق وصولا الى شرق نهاريا

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

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