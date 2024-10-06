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اعلام الاحتلال:صفارات الانذار تدوي في شلومي ،بتست،ليمان، نيفيه زيف، عفدون، حانيتا، كليل ومانوت، بالجليل الغربي

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

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