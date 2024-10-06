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نجمة داوود الحمراء: ارتفاع عدد من المصابين في عملية إطلاق النار بالمحطة المركزية في مدينة بئرالسبع إلى 7

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

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