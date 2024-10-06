الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

قناة 13 العبرية: مقتل إسرائيلية واصابة 10 آخرين جراء العملية في محطة الحافلات في بئر السبع

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :