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قناة 13 العبرية: قتيلة عملية بئرالسبع هي مجندة في حرس الحدود

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

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