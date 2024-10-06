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قائد الثورة الإسلامية يقدم وسام الفتح للعميد أمير علي حاجي زادة قائد قوة الجوفضاء لحرس الثورة على نجاح عملية "الوعد الصادق2" والرئيس مسعود بزشكيان يهنئه

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

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