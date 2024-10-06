السيدعمار الحكيم يبحث مع السفير الإيراني التطورات في غزة ولبنان

العالم – إيران

وأكد السيد الحكيم خلال اللقاء "أهمية تضافر جهود الجميع لإيقاف هذه الحرب التي يسعى الكيان الإسرائيلي لتوسيع دائرتها".

وشدد أيضا على إغاثة النازحين وتكثيف الجهود في المجال الإنساني، ودعا لمسارات متعددة في هذا الإتجاه رسمية وغير رسمية، كما أشاد بجهود الحكومة العراقية والعتبات المقدسة والمؤسسات السياسية والاجتماعية التي لبت نداء المرجعية الدينية العليا في المسار الإغاثي، بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة للشعب العراقي في هذا المجال.

ودعا السيد الحكيم أيضا للتحرك على عقد اجتماعات لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وكل المنظمات الدولية للضغط باتجاه إيقاف الحرب وتطبيق القوانين والقرارات الدولية ومخرجات الشرعية الدولية على الكيان الإسرائيلي الغاصب.