الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

السيدعمار الحكيم يبحث مع السفير الإيراني التطورات في غزة ولبنان

السيدعمار الحكيم يبحث مع السفير الإيراني التطورات في غزة ولبنان
الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

ناقش رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق السيد عمار الحكيم مع السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، تطورات المشهد السياسي في المنطقة والتصعيد الخطير في غزة ولبنان.

العالمإيران

وأكد السيد الحكيم خلال اللقاء "أهمية تضافر جهود الجميع لإيقاف هذه الحرب التي يسعى الكيان الإسرائيلي لتوسيع دائرتها".

وشدد أيضا على إغاثة النازحين وتكثيف الجهود في المجال الإنساني، ودعا لمسارات متعددة في هذا الإتجاه رسمية وغير رسمية، كما أشاد بجهود الحكومة العراقية والعتبات المقدسة والمؤسسات السياسية والاجتماعية التي لبت نداء المرجعية الدينية العليا في المسار الإغاثي، بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة للشعب العراقي في هذا المجال.

ودعا السيد الحكيم أيضا للتحرك على عقد اجتماعات لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وكل المنظمات الدولية للضغط باتجاه إيقاف الحرب وتطبيق القوانين والقرارات الدولية ومخرجات الشرعية الدولية على الكيان الإسرائيلي الغاصب.

روابط ذات صلة

السيد الحكيم يدعو لبذل كل جهد ممكن لإيقاف العدوان الوحشي على لبنان

ابرز المواقف الرسمية العراقية بشأن استشهاد السيد نصر الله

السيد الحكيم يعزي بضحايا حادث انفجار منجم طبس

السيد عمار الحكيم يستقبل السيد حسن الخميني