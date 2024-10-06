حركة المجاهدين الفلسطينية تبارك عملية بئر السبع الفدائية

العالم - فلسطين

وقالت الحركة في بيانها : "نبارك عملية الطعن البطولية التي نفذها أحدها فرسان شعبنا في مدينة بئر السبع المحتلة والتي أوقعت عدة قتلى وإصابات في صفوف الصهاينة الغاصبين".

واضافت "هذه العملية البطولية والتي جاءت بعد عملية اطلاق النار البطولية لكتائب المجاهدين في جنين تعكس حالة الغضب والمد الثوري المتنامي لشعبنا، وتأتي في إطار الردود الطبيعية على جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الوحشي على شعبنا الفلسطيني واللبناني".

وأكدت حركة المجاهدين في البيان "هذه العمليات النوعية هي ضربة أمنية جديدة لأجهزة أمن واستخبارات العدو المتغطرس، وعلى العدو الصهيوني أن يستعد لموجات ومحطات مواجهة من حيث لا يحتسب، وأن يتوقع المزيد من العمليات والضربات من شعبنا ومقاومته في كل مكان".

و ختمت بيانها "نحيي أبطال شعبنا ومقاوميه الذين ينتصرون لدينهم وأرضهم وشعبهم ومقدساتهم، و نجدد دعوتنا لكل أبناء شعبنا للانخراط في مواجهة الكيان الفاشي والعمل الثوري والجهادي ضد أعداء الإنسانية الصهاينة الذين يعيثون في الأرض فسادًا، فالعدو لا يفهم إلا لغة الحراب والقوة".

حركة المجاهدين الفلسطينية

الإعلام المركزي

الاحد 3 ربيع الآخر 1446 هجري

6 أكتوبر 2024