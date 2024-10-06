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السيد الحوثي: لم يقتصر الدعم الأميركي لإسرائيل على المجال العسكري انما منعت واشنطن مجلس الأمن الدوليمن اصدار 5 مشاريع قرار ضد العدوان الإسرائيلي

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

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