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السيد الحوثي: تم تهجير 28 تجمعا سكانيا فلسطينيا يضم مئات العائلات وآلاف الفلسطينيين في سعي العدو لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

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