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السيد الحوثي: صمود الشعب الفلسطيني أثبت ان الامكانيات والعدة والعتاد لا تمثل رقما حاسما في المعارك

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

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