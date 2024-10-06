فيديو حصري: تفاصيل جديدة ومثيرة عن عملية بئر السبع

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في الأراضي المحتلة بأن حادثة إطلاق نار وقعت في محطة الحافلات المركزية في جنوب فلسطين المحتلة.



وقال مراسل العالم إن منفذ منفذ العملية وصل إلى المحطة المركزية ودخل أحد فروع المطاعم العالمية، حيث قام بفتح النار. ليقوم جنود الاحتلال الإسرائيلي المتواجدون في المكان باطلاق النار عليه.

وأضاف، أن المحطة المستهدفة تُستخدم كمركز انتظار واستراحة للقوات الإسرائيلية التي تنتقل بين الوسط والجنوب، مرورًا بقطاع غزة.

وأشار مراسل العالم أن العملية أسفرت عن إصابة 18 شخصًا، ووصفت جراح ثلاثة منهم بالخطيرة والخطيرة جدًا. وقد أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع الأنشطة في المنطقة، موضحا أن المحطة المركزية تضم العديد من المطاعم والمحلات التجارية، وتُستخدم بشكل كبير من قبل جنود الاحتلال الذين يتم استدعاؤهم أو توجههم إلى الجنوب وقطاع غزة.

وكشف مراسل العالم أن منفذ العملية هو من منطقة النقب في جنوب فلسطين، وهو شقيق أحد منفذي العمليات السابقة. ووفقًا للمصادر الرسمية العبرية والطبية، فإن المنفذ في التسعينيات من عمره وقد استخدم سلاحًا ناريًا لإطلاق النار بشكل عشوائي، مما أدى إلى إصابة أكثر من 18 مستوطنًا في المركز التجاري. ومقتل إحدى المجندات، وهي رقيب تبلغ من العمر 28 عامًا.