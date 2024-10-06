الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: طوفان الاقصى حقق نجاحات كبيرة لا ينكرها سوى الخونة والمتصهينون

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :