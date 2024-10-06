الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: العدو الاسرائيلي لا يتعلم الدروس مما قد مضى لا في فلسطين ولا في لبنان

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :