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مراسل العالم: مصدر عسكري أردني يؤكد للعالم أن الأردن لن يسمح باستخدام مجاله الجوي من قبل الطائرات الاسرائيلية لتنفيذ هجمة ضد ايران

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

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