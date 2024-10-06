الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

حركة الجهاد الإسلامي: عمليات المقاومة التي ينفذها أبناء شعبنا هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال وحرب الابادة وإجرام جيشه وعصابات مستوطنيه

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :