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رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني: مع مرور عام على اندلاع أحداث 7 اكتوبر نجدد التحذير من مغبة سعي الكيان الغاصب إلى توسعة الحرب

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

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