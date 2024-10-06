الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الأسترالي في طهران

العالم – إيران

وقام المدير العام لشؤون آسيا وأوقيانيا بوزارة الخارجية الإيرانية، باستدعاء السفير الأسترالي في طهران "إيام ماك كانفيل" وسلمه احتجاج طهران على مواقف كانبرا المنحازة قبال التطورات الإقليمية الأخيرة.

وفيما احتج على المواقف غير المبررة والمنحازة للحكومة الأسترالية من التطورات الإقليمية والسياسات المتهورة للكيان الصهيوني بهدف إثارة التوتر في المنطقة، ومنها جرائم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران الشهيد إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله، والمستشار العسكري الإيراني رفيع المستوى في بيروت العميد عباس نيلفروشان، استنكر هذا المسؤول الإيراني بشدة المعايير المزدوجة التي تنتهجها كانبرا قبال التطورات الإقليمية وصمتها حيال تكرار العدوان الصهيوني على غزة ولبنان.

كما أكد المدير العام لشؤون آسيا وأوقيانيا بوزارة الخارجية، على أحقية الدفاع المشروع للجمهورية الإسلامية في مواجهة التهديدات المتكررة من جانب الكيان الصهيوني، والتي تطال سيادة ووحدة أراضي البلاد، واستهدافه الرعايا والمصالح الإيرانية؛ واصفا العمليات الصاروخية التي تنفذها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها إجراء قانوني ومسؤول بهدف الدفاع عن الأمن القومي للشعب الإيراني واستقرار المنطقة.

وإذ جدّد التأكيد على ضرورة وقف فوري لجرائم الإبادة الجماعية وعدوان الكيان الصهيوني ضد لبنان، طالب المسؤول الإيراني، الحكومة الأسترالية وسائر البلدان الغربية الراعية لهذا الكيان، أن تتبنى دورا مسؤولا في هذا الخصوص؛ وأردف أن التعاملات الأحادية والمتحيزة مع تطورات المنطقة، وإعطاء قراءات متفردة حول المعايير والقوانين الدولية، لن يساعد على تقليل الأزمات الإقليمية، بل سيزيد في شراسة المعتدي.

من جانبه، قدم السفير الأسترالي لدى إيران، شرحا حول "إجراءات كانبرا لوقف النار في غزة ولبنان"، وأكد بانه سيخطر حكومة بلاده بشأن الاحتجاج الرسمي الذي تسلمه من طهران.