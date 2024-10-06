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كتائب الشهيد ابو علي المصطفى: بالاشتراك مع سرايا القدس استهدفنا مدرعة "نمر" في محيط نادي جباليا بقذيفة TPG وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

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