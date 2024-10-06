القسام: نبارك عملية بئر السبع التي نفذها أحد أبطالنا

العالم - فلسطين

وقال أبو عبيدة "نبارك عملية بئر السبع النوعية التي نفذها أحد أبطالنا من الداخل المحتل، وإن ثقتنا بوطنية أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة عام 48 ثابتة لم تتزحزح، ونحن على يقين بأن شباب الداخل قادرون على اجتراح الوسائل الكفيلة بإيلام المحتل وإسناد أبناء شعبهم في غزة المكلومة بشتى الطرق الممكنة".

وفي وقت سابق من اليوم، باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما وصفتها بالعملية البطولية في بئر السبع، وقالت إنها جاءت "دفاعا عن شعبنا وتصديا لغطرسة المحتل الممعن في حرب الإبادة".

وأضافت حماس أن العملية "امتداد طبيعي لعمليات شعبنا ضد المحتل الصهيوني الغاشم ورد متوقع على جرائمه".