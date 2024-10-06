عشية طوفان الأقصى.. انجازات المقاومة في قطاع غزة

العالم - خاص بالعالم

وتمكنت كتائب القسام من قنص جندي صهيوني في شارع البنات شرق بيت حانون شمالي القطاع، كما أعلنت تفجير منزل مفخخ في قوة اسرائيلية، قوامها عشرة جنود، وايقاعهم بين قتيل وجريح غرب مخيم جباليا. كما تم تفجير عدد من العبوات الأرضية في ناقلة جند وجرافتين عسكريتين من نوع 'D9' في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة.



كتائب القسام أشارت الى تفجير عبوة شديدة الانفجار في دبابة اسرائيلية من نوع “ميركفاه 4حولها عدد من الجنود، واستهداف مجموعة الإخلاء بقذيفة مضادة للأفراد خلال محاولتها نقل الجنود القتلى والجرحى قرب ستوديو سلطان شرق معسكر جباليا شمالي القطاع.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهدافها بقذيفتي (TBG) غرفة قيادة وتحكم لجيش الاحتلال المتوغل في شارع الهدد بمخيم جباليا.



بدورها، قالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور التوغل شمالي القطاع.

كما أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى أنها استهدفت بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين موقع قيادة وسيطرة جيش الاحتلال في “نتساريم” بقذائف الهاون من العيار الثقيل ردا على جرائم الاحتلال ودفاعا عن الشعبين الفلسطيني واللبناني.



في الاعتداءات. قالت ثلاث مؤسسات لحقوق الإنسان الفلسطينية إن قوات الاحتلال كثفت هجماتها الحربية بعشرات الغارات على المنازل ومراكز الإيواء والتجمعات في جباليا وبيت لاهيا ومدينة غزة، ما ادى الى استشهاد واصابة مئات المدنيين الذين أمرتهم ايضا بإخلاء منازلهم والخروج منها.