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الاعلام العبري: حدث أمني صعب في شمال قطاع غزة والتفاصيل لاحقا

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

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