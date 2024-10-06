استقالة أكبر مساعدي رئيس الوزراء البريطاني

العالم - اوروبا

وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، أعلنت الحكومة البريطانية في بيان اليوم الأحد، أن "سو غراي" ستترك منصبها كرئيسة لهيئة العاملين بمكتب رئيس الوزراء وتتولى دورا جديدا كموفدة له إلى الأمم والمناطق التابعة للمملكة المتحدة.

وقال ستارمر: "أود أن أشكر سو على كل الدعم الذي قدمته لي، سواء في المعارضة أو في الحكومة، وعلى عملها في إعدادنا للحكومة وبدء برنامجنا للتغيير".

وأفادت داونينغ ستريت بأن مورغان ماكسويني، الذي كان مدير حملة حزب العمال سابقا، سيحل محل جراي كرئيس لهيئة العاملين بمكتب ستارمر .

وكانت بلومبرغ قد أفادت قبل أسبوعين بأن بعض كبار مساعدي حزب العمال يعتقدون أنها قد تترك وظيفتها قريبا.