الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

كلمة نائب المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في لاذكرى الأولى لطوفان الأقصى

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :