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كلمة نائب المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في الذكرى الأولى لطوفان الأقصى

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

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