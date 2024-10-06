بزشكيان: الرد الإيراني جاء لكبح الكيان الصهيوني وإحلال السلام في المنطقة

العالم – إيران

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي أن الرد الإيراني على الكيان الصهيوني جاء لكبح التوترات التي يتسبب بها هذا الكيان وإيقاف جرائمه الوحشية ولإحلال السلام في المنطقة، مؤكدا أن العملية الإيرانية تمت وفقا لميثاق الأمم المتحدة وتم ضرب الأهداف العسكرية فقط.

وأكد بزشكيان أن إيران لا تسعى بتاتا لشن الحروب وتأجيج الصراع.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن الجمهورية الإسلامية تسعى من خلال الحوار إلى حل بعض القضايا ومن ضمنها الاتفاق النووي، كما تعمل على تقوية علاقاتها مع دول الجوار ودول العالم لا سيما الدول الأوروبية.

كما قال رئيس وزراء هولندا ديك شوف في هذه المحادثة الهاتفية: إننا نعتقد اعتقادا راسخا أن منطقة الشرق الأوسط ليس لديها القدرة على مزيد من التوتر، ولذلك طلبنا من جميع الأطراف الامتناع عن توسيع وتعميق التوتر.

وأضاف: طلبت هولندا من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن، كما أيدنا الاقتراح الأميركي لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.

كما ذكر شوف أن هولندا من جانبها ترحب بنهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في توسيع العلاقات مع الدول الأوروبية، وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الصدد وقال: المحادثة الصريحة التي أجريتها مع حضرتك ستكون بالتأكيد مفيدة وفعالة لمستقبل علاقاتنا.