الشرطة البريطانية تتخذ إجراءات ضد دعم حزب الله/ والحكومة تؤيدها

العالم - اوروبا

و حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا، اليوم الأحد، كان عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، قد نظموا مسيرات وسط العاصمة لندن، حيث واجهوا احتجاجات مضادة في العديد من النقاط في طريقهم.

وألقت شرطة العاصمة البريطانية، القبض على شخصين للاشتباه في دعمهما لحركات المقاومة حيث تم احتجاز رجل؛ بسبب مزاعم بأنه هتف دعما لحزب الله، بالقرب من مظاهرة مضادة موالية للإحتلال الإسرائيلي، حسب قوة الشرطة.

وأضافت شرطة لندن، أنه تم اعتقال رجل آخر للاشتباه بأنه كان يرتدي أو يعرض مادة تشير إلى دعمه لحماس، بعد مزاعم بأنه شوهد وهي يرتدي مظلة.

يذكر أن الانتماء إلى حركات مقاومة أو الإعراب عن الدعم لها أو الدعوة لدعمها أو الترتيب لاجتماع لدعمها، هو جريمة في بريطانيا الداعية بحقوق الإنسان!!!.