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الحية: نجاهد من أجل تحرير أرضنا واقامة الدولة الفلسطينية وحق العودة لجميع الفلسطينيين

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

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