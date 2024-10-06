الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العربي: صفارات الانذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها وجونين في الجليل الأعلى

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :